Telenet relève ses prévisions pour 2018

Sur les neuf premiers mois de l’année, Telenet a généré un chiffre d’affaires en hausse de 1% à 1,89 milliard d’euros. Le forfait quadruple play "WIGO" connaît un "succès commercial persistant" avec un gain net de 10.300 abonnés au 3e trimestre portant le total à 361.400 abonnés à fin septembre. Par contre, la base d’abonnés postpayés mobiles affiche une croissance modeste au troisième trimestre en raison d’un environnement concurrentiel difficile et l'absence de promotions et de campagnes à durée déterminée significatives précise le groupe.

Le câblo-distributeur a également fait état d’un Ebitda ajusté de 991 millions d’euros pour les 9 premiers mois de 2018, une hausse de 9%. "La croissance de l’Ebitda ajusté a été soutenue principalement par une baisse substantielle des coûts liés au MVNO suite à l’intégration accélérée de nos clients Full MVNO et à une maîtrise rigoureuse des coûts" explique le groupe dans un communiqué . La marge s’est, elle, améliorée de 410 points de base pour s’établir à 52,4%.

Perte de change

Au final, le bénéfice net s’établit à 206,5 millions d’euros pour les trois premiers trimestres contre 105,1 millions un an plus tôt. Il a notamment été soutenu par un gain de 64,8 millions d’euros sur des produits dérivés et par une plus-value de 10,8 millions sur une cession d’actifs.