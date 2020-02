Telenet veut créer un "Netflix flamand"

Telenet et DPG Media s’unissent pour créer un Netflix flamand

L’entreprise flamande a profité de la publication de ses résultats pour annoncer la mise en place une joint-venture avec la société flamande DPG Media (VTM, Q2, de Morgen, Het Laaste Nieuws, Mobile Vikings…) dans le but de créer une plateforme de streaming commune. Cette nouvelle collaboration, déjà présentée comme un ‘Netflix flamand’ vise "à répondre le mieux possible à l'évolution des habitudes de visionnement et à proposer une alternative locale dans le monde des services de streaming", explique Telenet dans un communiqué.

La plateforme, détenue à parts égales par les deux sociétés pourrait voir le jour dès l’automne prochain. Pour l’heure, aucun détail sur les tarifs et les différentes offres proposées ne sont encore disponibles. Telenet et DPG Media estiment néanmoins disposer de plusieurs atouts en main afin de proposer une offre "pertinente". "En regroupant les contenus de DPG Media (avec notamment des fictions flamandes) et les contenus locaux et internationaux de Telenet (avec entre autres SBS/Woestijnvis/Play), nous obtenons une offre unique pour le spectateur", précise le communiqué. Des collaborations avec d’autres acteurs comme la VRT ne sont pas exclues.