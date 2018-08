Tesla s'attend à produire 6.000 Model 3 par semaine

Tesla a produit 53.339 véhicules au deuxième trimestre et a livré, au total, 18.449 Model 3. Le total des revenus est passé de 2,79 milliards de dollars à 4 milliards.

Le constructeur de voitures électriques a enregistré une perte de 717,5 millions de dollars , soit 4,22 dollars par action, pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, contre une perte de 336,4 millions de dollars, soit 2,04 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments, Tesla a enregistré une perte de 3,06 dollars par action.

Concernant les objectifs de production de sa Model 3, Tesla s'attend à produire 6.000 véhicules par semaine d'ici fin août et entre 50.000 et 55.000 véhicules au troisième trimestre de 2018. "Nous visons une augmentation de la production de 10.000 Model 32 par semaine aussi vite que possible", a déclaré le constructeur américain.