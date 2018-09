Toujours à la recherche d'un capitaine, Home Invest Belgium affiche un bilan de santé pourtant rassurant

Les résultats semestriels se suivent... et se ressemblent sur le segment immobilier coté en Bourse. La SIR Home Invest Belgium, qui a perdu sa CEO en juillet dernier, affiche une marge d’exploitation et un résultat net plus rassurants qu’il y a un an.

Vue en plein écran Nouveau projet livré en 2018 et situé avenue Reine Astrid à Kraainem. Au programme: 40 logements, 1.200 m² de surfaces commerciales et une crèche. ©HIB

Début juillet, la société immobilière cotée dont l’actionnaire de référence principal (avec Axa) est la famille flamande Van Overstraeten faisait parler d’elle alors qu’on ne s’y attendait pas: sa CEO Sophie Lambrighs et son CIO Nicolas Vincent claquaient brutalement et de concert la porte. Depuis, un comité de direction ad interim incluant deux actionnaires familiaux, le CFO et le COO a été mis en place dans l’attente d’un nouveau pilote. On ignore toujours – en marge de la publication des derniers résultats semestriels engrangés sous l’ère Lambrighs - les vraies raisons de ce différend entre direction opérationnelle et actionnaires de référence.

Diversification renforcée

Sur le plan purement commercial et financier, l’activité du portefeuille coté de Home Invest se poursuit, sans qu’on aperçoive encore de changements notoires dans la stratégie du groupe immobilier.

En clôturant son semestre par l’acquisition de la société BE Real Estate et de ses quatre immeubles bruxellois d’appart-hôtels, Home Invest Belgium (HIB) confirme sa volonté de se diversifier sur le pan de l’hébergement touristique. Son ambition est d’ailleurs de gonfler à 25% ce type d’actif dans son portefeuille coté. Les 185 unités de logement qui composent ces actifs idéalement situés à Bruxelles et à Woluwe continueront d’être exploitées sous la marque B Aparthotels, la S.A. BeApart restant bénéficiaire d’un droit d’emphytéose de 27 ans.

Vue en plein écran Futur développement situé rue Jourdan 95 à Saint-Gilles. Une cinquantaine d'appartements sont prévus. ©HIB

Plus globalement, HIB détient à ce jour un portefeuille d’immeubles de rapport répartis sur 53 sites et sur deux pays (Belgique et Pays-Bas), la majorité du parc actuel étant localisée en Région bruxelloise, qui assure désormais à elle seule quasi 2/3 de la juste valeur en portefeuille. Deux projets de développement (Kraainem, Molenbeek) y sont d’ailleurs en cours d’exécution avancée et deux autres (Woluwe-Saint-Lambert, Saint-Gilles) sortiront bientôt de terre. Le permis d’urbanisme portant sur la phase 2 du complexe d’appartements situé avenue Marcel Thiry a été délivré durant l’été. Passé le délai de rigueur de 60 jours, il sera purgé de tout recours et le chantier pourra débuter.

Le cap du demi-milliard en point de mire

Financièrement, la juste valeur des immeubles de placement en exploitation et des projets en cours s’élève désormais à 482,5 millions d’euros (+5,5% en un an). Le taux d’occupation des actifs en exploitation – dont la grande majorité sont des appartements (74%), des maisons (12%) et des commerces (10%) - atteint 96,5%, avec des revenus locatifs en hausse à 12,1 millions d’euros (+10%). Le taux d’endettement est repassé sous la barre des 50%, avec une capacité d’endettement plafonnée à 225 millions d’euros pour atteindre le seuil légal de 65%.

Enfin, le résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère fait un bond – momentané – de 8,4 millions à quasi 30 millions d’euros, avec un résultat net par action quasi triplé. Mais le résultat net distribuable par action se tasse, lui, de 1,83 à 1,48 euro. HIB prévoit un dividende brut 2018 au moins égal au précédent, qui avait été fixé à 4,5 euros par action (avant précompte mobilier de 30%).