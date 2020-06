Toujours plus de renouvelable pour Luminus en 2019

Le numéro 2 de l'énergie en Belgique a clôturé une année 2019 en positif malgré la faible rentabilité des centrales nucléaires. Du reste, Luminus a installé 26 éoliennes (80 MW) sur le territoire en un an. Un record.

Après Electrabel, c'est au tour de Luminus de faire le bilan. Deuxième fournisseur et producteur d'énergie du pays, la filiale d'EDF a connu une année 2019 solide, lui permettant de renouer avec le profit. Forte d'un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 2,5 milliards d'euros, la société a investi près de 150 millions d'euros sur un an, principalement dans sa filière renouvelable. Pourtant, même s'il est positif, le bénéfice dégagé n'impressionne pas. En effet, à 11 millions d'euros, le résultat ne représente que 0,4% du chiffre d'affaires.

Cette faible rentabilité est à imputer à la perte réalisée sur la branche nucléaire des activités de l'énergéticien, particulièrement grevée par des charges toujours plus lourdes mais surtout par la révision triennale des provisions nucléaires. Comme ce fut le cas pour Electrabel (2,1 milliards), le principal opérateur des réacteurs de Doel et Tihange, les provisions ont été revues à la hausse pour Luminus, résultant en une charge financière exceptionnelle de 100 millions d'euros. Pour rappel, Luminus détient 10% de Tihange 2, Tihange 3, Doel 3 et Doel 4.

26 nouvelles éoliennes

Mais au-delà des chiffres, Luminus tient surtout à mettre l'accent sur son rôle dans la transition énergétique. "Nous avons installé 26 éoliennes pour une capacité de 80 MW en 2019. C'est un record en Belgique pour l'éolien terrestre", affirme Grégoire Dallemagne, le CEO de l'entreprise. Ainsi, Luminus assoit un peu plus sa position de leader de l'éolien onshore et compte aujourd'hui près de 521 MW installés sur le territoire belge.

En ce qui concerne les moyens de production thermiques, Luminus continue d'en étudier l'expansion à l'aune de la mise en place du CRM, le mécanisme de rémunération de la capacité censée orchestrer la production d'électricité en Belgique après 2025 et la sortie du nucléaire. "Les centrales thermiques permettent de compenser l'intermittence du renouvelable et font partie du mix énergétique de demain. Nous comptons sur des centrales à gaz à haut rendement, compatibles avec des gaz verts pour épauler le renouvelable dans la poursuite du zéro carbone. En cas de prolongation du nucléaire, une décision qui appartient au politique, il est évident que le nucléaire a sa place dans un mix énergétique décarboné même s’il y a une inquiétude grandissante quant à la rentabilité de ce mode de production", explique encore Grégoire Dallemagne.

Électrification

Et le coronavirus dans tout cela? Eh bien ses effets se feront ressentir l'an prochain. Précisément, la crise aura impacté Luminus de trois façons: "d'abord, il est inévitable que des pertes seront observées dans la vente d'électricité à cause de la chute des prix causée par la crise. Ensuite, les risques de factures impayées ont été accrus de par le grand nombre de secteurs en difficultés. Enfin, notre pôle des services d'efficacité énergétique a été mis complètement à l'arrêt entre avril et mai et il en résultera une perte certaine", expose le patron.

"La relance doit être verte et portée par l'électrification." Grégoire Dallemagne