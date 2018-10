Trimestre encore plus mauvais que prévu chez Nyrstar

Le 20 septembre dernier, Nyrstar lançait un avertissement sur résultat prévenant que son Ebitda sous-jacent du second semestre sera inférieur à celui dégagé au cours des six premiers mois de l’année.

Au cours du troisième trimestre de l’exercice, le groupe signale ce matin avoir généré un Ebitda sous-jacent de 13 millions d’euros contre 51 millions d’euros un an plus tôt, soit une chute de 74%. Un chiffre nettement inférieur aux attentes de KBC Securities qui tablait sur 47 millions d’euros. Sur le trimestre, le chiffre d’affaires a toutefois progressé de 22% à un milliard d’euros.

Sur les neuf premiers mois de l’année, l’Ebitda sous-jacent se contracte de 17% à 134 millions d’euros. Pour expliquer cette situation, Nyrstar pointe les frais de traitement, la faiblesse du dollar, des prix de l’énergie plus élevés en Europe et des coûts opérationnels plus importants dans le segment des mines. Cela a été, en partie, compensé par des prix du zinc plus élevés en moyenne et une augmentation de la production du zinc et du minerai.