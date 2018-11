Trimestre rouge pour Agfa qui finalise son grand projet

Les principaux chiffres clés d'Agfa-Gevaert sont en net recul au troisième trimestre. Le résultat net bascule même dans le rouge. La filialisation de la division HealthCare IT avance bien.

Agfa-Gevaert a dégagé au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 539 millions d’euros en recul de 9,1% et très légèrement inférieur aux attentes des analystes (542 millions). L’évolution de ce poste a été fortement influencée par la réorganisation du portefeuille au sein de la division Agfa Graphics, précise le groupe dans un communiqué . Hors réorganisation et effets de change, le repli du chiffre d’affaires aurait été limité à -4,8%.

En ce qui concerne le projet de constituer le pôle HealthCare IT en une entité légale indépendante, Christian Reinaudo, le CEO du groupe signale que "d’excellents progrès" ont été réalisé en ce sens durant le troisième trimestre. "La partie technique de cet exercice complexe est pratiquement derrière nous", a-t-il indiqué. "Nous nous sommes également concentrés sur la clarification des stratégies de la future société HealthCare IT, ainsi que sur les autres activités du groupe." De plus amples informations sur ce sujet seront présentées lors de la publication des résultats annuels.