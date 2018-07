UCB accélère son plan d'investissement

"Nous poursuivons notre stratégie de croissance, qui a été marquée au cours du premier semestre 2018 par la croissance continue de nos produits phares et une rentabilité plus élevée", annonce Jean-Pierre Tellier, le CEO du groupe pharma belge UCB .

En chiffres, cela donne une hausse de 2% du chiffre d'affaires sur le semestre, à 2,27 milliards et un Ebitda qui gagne 7%, à 794 millions d'euros. Le résultat est de 574 millions et le bénéfice de base par action s'établit à 3,09 euros, en hausse de 22%.

Et on se montre confiant pour la suit de l'exercice, en confirmant les prévisions déjà annoncées: Chiffre d’affaires attendu de 4,5 à 4,6 milliards d'euros, Ebitda récurrent attendu de 1,3 à 1,4 milliards d'euros, résultat par action ajusté attendu entre 4,30 et 4,70 euros.

Du côté des produits phares, l'on note une hausse des ventes du Cimzia (qui a récemment été a été autorisé pendant la grossesse et l'allaitement et a été lancé pour les adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère), du Vimpat et du Briviact (ventes nettes deux fois plus élevées aux États-Unis) tandis que le Keppra régresse légèrement.