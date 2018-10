UCB confirme ses prévisions annuelles

Parmi ceux-ci, c’est toujours le Cimzia qui se taille la part du lion avec des ventes de 1,05 milliard d’euros (+3%). Viennent ensuite le Vimpat (795 millions) et le Keppra (608 millions). La croissance la plus forte est enregistrée par le Briviact (+70% à 97 millions d’euros) tandis que les ventes du Neupro (228 millions) se tassent d’un pourcent.

Les perspectives financières de 2018 sont d'ailleurs confirmées. UCB table sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 4,5 et 4,6 milliards d’euros. L’Ebitda récurrent devrait se situer entre 1,3 et 1,4 milliard d’euros et le bénéfice par action entre 4,30 et 4,70 euros.