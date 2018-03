Un avenir clément s'annonce chez Mithra

L'avenir s'annonce positif pour Mithra . "À partir de 2018 et au-delà, nous prévoyons une croissance significative de nos revenus, au vu du potentiel des partenariats E4 (Estetrol) dans les territoires stratégiques que sont les États-Unis et l'Europe." Les recettes récurrentes devraient aussi être générées via la production de produits candidats. Enfin, 2018 sera marquée par d'importants résultats d'études cliniques pour le Donesta et Estelle.