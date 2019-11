Un trimestre supérieur aux attentes pour bpost

Bpost a signé des résultats trimestriels conformes à ses attentes et aux perspectives pour 2019 Ils sont cependant supérieurs au consensus des analystes.

A l’issue du troisième trimestre 2019, le chiffre d’affaires a cru de 0,9% à 881,5 millions d’euros . Les analystes tablaient sur 868,3 millions. L’Ebitda grimpe de 24% à 98,5 millions alors que le consensus tablait sur 88,7 millions. Le résultat opérationnel (Ebit) chute par contre à 34,3 millions, contre 40,6 millions un an plus tôt. Mais là aussi c’est supérieur aux prévisions du marché qui s’attendait à 32,4 millions d’euros.

Chute des volumes

- La division mail & retail , la principale activité de bpost, voit son chiffre d’affaires reculer de 1,6% à 486 millions d’euros en raison principalement de la diminution de 7,8% du volume de courrier partiellement compensée par la tarification. En recul sensible, l’Ebit s’élève à 38,5 millions subissant l’impact de la baisse des volumes et la hausse des coûts salariaux.

- En revanche, l’activité colis en Europe et en Asie progresse de 6,1% avec un chiffre d’affaires de 198,3 millions. Cette activité profite de la croissance enregistrée en Belgique et aux Pays-Bas grâce au e-commerce. Son Ebit s’élève à 9,7 millions avec une amélioration de la marge grâce notamment à l’arrêt d’activités non rentables.