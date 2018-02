Une année chargée pour Asit Biotech

La société de biotechnologie Asit Biotech a publié ses résultats annuels pour 2017. On retiendra surtout que les charges d’exploitation s’établissent à 12,6 millions d’euros contre 13,9 millions un an plus tôt. Les coûts de R&D représentent 87% de ces charges. Pour sa part, la trésorerie atteint 2,1 millions d’euros contre 13,4 millions fin 2016.