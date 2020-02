Une année historique pour Galapagos

En 2019, Galapagos célébrait ses 20 ans. Une année que la biotech n'est pas prête d'oublier. "Nous n’aurions vraiment pas pu rêver d’une meilleure année, explique Onno van de Stolpe , CEO van Galapagos, qui souligne que "l’accord de recherche et d’acquisition avec notre partenaire Gilead annoncé en juillet nous permettra d’accélérer et de maximiser notre potentiel".

En plein été, Galapagos dévoilait un accord à 5 milliards de dollars avec l’un de ses actionnaires, le laboratoire américain Gilead, provoquant l’envol du titre à la Bourse de Bruxelles. Le filgotinib, le produit phare de Galapagos destiné à traiter la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies inflammatoires, profite également de cette alliance et attend les autorisations pour être commercialisé aux États-Unis, en Europe et au Japon. "Cette coopération garantit notre indépendance pour une période de 10 ans", précise le patron de la biotech dans le communiqué publié ce jeudi soir après-bourse.