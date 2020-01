WDP vise une nouvelle hausse de 8% de son dividende en 2020

Le résultat EPRA (entendez, sous-jacent) de WDP pour 2019 s’élève à 152,4 millions d’euros, en hausse de 13,4%. Par action , il s’élève à 0,93 euro en progression de 8% et conforme aux attentes de cette société immobilière (SIR) spécialisée dans les bâtiments logistiques et semi-industriels. La progression du résultat EPRA est principalement due à la forte croissance du portefeuille en 2018-19, par le biais de projets préloués sur les marchés en croissance aux Pays-Bas et en Roumanie, précise WDP dans un communiqué .

Taux d'endettement en baisse

Ces résultats ont été réalisés avec un taux d’occupation des immeubles atteignant 98,1% fin décembre 2019, contre 97,5% un an plus tôt. La durée moyenne des contrats de bail du portefeuille de WDP atteint 6 ans.

Plusieurs acquisitions ont été réalisées l’an dernier pour un montant total d’environ 124 millions d’euros. Au cours de l’exercice sous revue, le groupe a renforcé son capital à hauteur de 285 millions d’euros via des bénéfices réservés, le dividende optionnel et la première augmentation de capital via un placement privé accéléré réalisé par une SIR en Belgique. Fin 2019, son taux d’endettement atteignait 46,7%, contre 51,8% un an auparavant.