Xior confirme ses objectifs pour 2018

A l’issue du premier semestre, la SIR Xior spécialisée dans les logements pour étudiants a dégagé un résultat locatif net de 12,97 millions d’euros, soit une hausse de 76% par rapport à la même période de l’exercice précédent. La société immobilière précise que ce résultat locatif net augmentera encore au cours de 2018 étant donné que certaines acquisitions sont planifiées pour le second semestre et que certaines autres n’ont pas encore contribué pour un semestre complet au résultat du 30 juin 2018.

Chute du résultat net

Au final, le résultat net s’élève à 0,53 million d’euros contre 5,8 millions d'euros un an plus tôt et cela à cause des fluctuations dans l’évaluation des contrats d’échange de taux d’intérêts (-2,8 millions d’euros) et des impôts différés (-2,6 millions d’euros), explique la SIR dans un communiqué.