Xior vise un dividende au moins identique malgré l'augmentation de capital

La SIR Xior, active dans les logements d'étudiants en Belgique et aux Pays-Bas, confirme ses objectifs pour l'exercice 2018.

→ Elle prévoit un résultat EPRA par action au moins stable par rapport à 2017. → Un dividende brut au minimum identique à l'an dernier (1,20 euro) est envisagé; et ce malgré une hausse de 60% du nombre d'actions en circulation des suites de l’augmentation de capital de juin dernier et l’apport en nature du projet "Enschede".

"C’est en partie grâce à cette augmentation de capital que Xior a pu s’assurer un pipeline de développement de projets important, qui pourra pleinement contribuer au rendement et à la croissance envisagés du portefeuille, au résultat EPRA et au dividende dans le courant de 2019", explique la SIR.

Côté résultats trimestriels, Xior fait état d'un résultat net de 3,68 millions d'euros contre 2,64 millions à la même période un an auparavant. Le revenu locatif net passe, lui, de 3,51 millions à 6,35 millions d'euros pour un taux d'occupation qui dépasse les 98%.

Le portefeuille immobilier atteint les 512 millions d'euros (+ 4,7 % sur le trimestre). Il compte désormais 3.678 unités locatives pour étudiants. Des chiffres qui pourraient grimper à 625 millions d’euros pour la valeur du portefeuille et plus de 5.800 pour unités locatives pour étudiants à l'issue des acquisitions et des projets de réaménagement.