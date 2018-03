Verdict le 23 avril pour le procès belge de Salah Abdeslam

♦ De quoi s'agit-il? Salah Abdeslam et Sofien Ayari doivent répondre de tentatives d'assassinats sur des policiers, dans un contexte terroriste, et de possession illégale d'armes, alors qu'ils étaient retranchés dans un appartement de la rue du Dries à Forest, le 15 mars 2016.

Ce jeudi, le procès qui s'était tenu les 5 et 8 février s'est poursuivi pour débattre de la recevabilité comme partie civile d'une association belge de victimes du terrorisme, V-Europe, créée au lendemain des attentats de Bruxelles. V-Europe, qui dit représenter quelque 200 victimes du terrorisme, estime que la fusillade de Forest "s'inscrit dans un continuum entre le 13 novembre et le 22 mars", ses protagonistes étant membres de la cellule franco-belge à l'origine de ces attaques revendiquées par le groupe Etat islamique.



L'association réclame un euro symbolique de dommages et intérêts, a rappelé son avocat Me Guillaume Lys. "L'attitude des prévenus, leur comportement lors de cette fusillade, a précipité ce qui s'est passé le 22 mars 2016", a insisté l'avocat. "Il faut pouvoir reconnaître le dommage subi par les victimes que je représente car il en va de leur reconstruction."