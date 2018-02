Peraïta et Mayeur doivent rembourser leurs jetons perçus au Samusocial

Les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur le Samusocial se termine sur un rapport d'une centaine de pages et trente recommandations. Parmi celle-ci, l'exigence d'un remboursement par Pascale Peraïta et Yvan Mayeur des jetons de présence.

Le document dénonce une gestion lacunaire de l'ASBL. Il pointe du doigt les pouvoirs subsidiants et les coups de frein des cabinets bruxellois Vervoort et Smet dans la mise en place d'un contrat de gestion. Entre les lignes, on y lit aussi que le fédéral n'est pas exempt de tout reproche en matière de coopération dans la gestion des sans-abris.

→ Des lacunes sont apparues dans la structure interne et le contrôle des subsides émanant des autorités

→ Des irrégularités et des conflits d'intérêts dans le chef de ses chevilles ouvrières, Yvan Mayeur et Pascale Peraïta, alors à des postes à responsabilités à la Ville

→ Des recommandations visent à remédier aux lacunes de contrôle - tant au niveau de l'inspection des finances que de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles et du fédéral

→ Pascale Peraïta (113.000 euros) et Yvan Mayeur (112.000 euros) devront rembourser leurs jetons de présence. Le texte demande aussi que les mandats soient désormais exercés à titre gratuit au sein de l'association.