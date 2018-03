"Dire qu'il y a un système cdH derrière le scandale Veviba, c'est d'une violence inouie"

Oui, il y a eu un problème, reconnaît Willy Borsus face au scandale de Veviba. Dire que c'est la faute du cdH, il dit non!

Aux yeux de Willy Borsus, le parti démocrate humaniste n’est en rien responsable de ce qui s’est joué au nez et à la barbe de l’Afsca. Il n'est pas plus responsable du temps interminable qu’il aura fallu pour dénoncer un tel scandale.

"Si l’audit est commandité, c’est pour faire la lumière sur l’ensemble des mécanismes de contrôle. On ne peut présager des conclusions."

Willy Borsus l'admet: oui il y a un problème! Oui, il faudra des réformes, plus de contrôles et de transparence. Mais, il attend avant tout l’audit de l’agence. "Si l’audit est commandité, c’est pour faire la lumière sur l’ensemble des mécanismes de contrôle. On ne peut présager des conclusions", insiste-t-il.