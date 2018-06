Faute de repreneur, Verbist reste aux commandes de Veviba

Le groupe Verbist, gestionnaire de l'abattoir Veviba à Bastogne, ne décolère pas. Il dénonce les agissements du Ministre Ducarme à son égard et annonce que désormais, la quête de solutions pour ses sociétés wallonnes ne repose plus que sur lui.

Le groupe Verbist sort de sa réserve. Dans un communiqué de six pages, le gestionnaire de l'abattoir Veviba de Bastogne, visé par un scandale alimentaire, parle d'un "tumulte hystérique" à son égard.

Quel avenir pour les sociétés wallonnes du groupe?

Le groupe confirme avoir travaillé avec la Région wallonne, via la Sogepa, à la sécurisation de ses activités en Wallonie, mais sans succès. "Avec tous les candidats potentiels valables, Sogepa et le Groupe Verbist ont mené des discussions et fourni un maximum d'informations pour augmenter les chances de succès du processus de vente. Les demandes répétées de veiller au transfert des entreprises wallonnes du groupe Verbist (Veviba, AMB et Lanciers) aussi à des acteurs économiques wallons n’ont finalement pas pu être réalisées, au-delà de la volonté du groupe Verbist."

Le groupe Verbist annonce donc que, faute de repreneur, le groupe oeuvrera seul et "de manière constructive" à trouver des solutions pour ses entreprises. Dans l'intervalle, la direction de Verbist assure que le travail des sociétés du groupe sera poursuivi sous le contrôle de l'Afsca.

"Toutes ces entreprises répondaient et répondent aux normes les plus sévères et se sont redressées grâce à leur propre direction et leur personnel infatigable."

Le rôle du ministre Ducarme?

La direction a également la dent dure à l'encontre du ministre en charge de l'Agriculture et la Sécurité alimentaire Denis Ducarme. Elle l'accuse d'avoir "publiquement cassé l'image de Veviba" dès l'éclatement du scandale.

"Veviba n’avait jamais été entendue, Veviba n’a pas été confrontée, ni été appelée à fournir des explications ou des éclaircissements. Plus encore, au moment du retrait des agréments, le ministre avait invité les clients les plus importants de Veviba à l’insu de Veviba. Ce que le ministre a exactement dit à ces clients à cette occasion reste toujours, après trois mois, secret. Le ministre ne répond même pas aux questions répétées de Veviba demandant la communication de l'information qui aurait été partagée avec les clients à ce moment-là."

Les raisons du retrait de l'agrément de Veviba

Elle balaie enfin d'un revers de main les problèmes évoqués pour justifier le retrait d'agrément; un agrément depuis récupéré. Selon le groupe Verbist:

→ Il n'y a jamais eu de commercialisation interdite de viande

→ La marchandise qui se trouve dans l'installation de surgélation est de qualité et le ministre la laisse "délibérément" périmer. "À la demande du Ministre Ducarme, l'Afsca semble tenter actuellement de faire périmer les stocks commerciaux en Flandre pour y causer un dommage grave, or cette tentative sera contrée."

→ Les ouvriers de Bastogne ont toujours opéré conformément aux directives des contrôleurs de l'Afsca dans l'abattoir

→ Jamais la qualité de la viande n'a fait l'objet de soupçons

→ Veviba n'a jamais vendu aux consommateurs de la viande qui n'était pas destinée à la consommation humaine