L'Afsca se dédouane et balance sur "la lenteur" de la Justice

"Chaque fois, le dossier a été transmis au parquet"

Le fil des évènements

L'agence expose dans le rapport la ligne du temps et remonte le fil des évènements depuis le mois de septembre 2016, date à laquelle les autorités du Kosovo ont averti l'Afsca d'irrégularité dans un envoi de viande congelée. La fraude à l'étiquetage a été débusquée et visait à rajeunir les viandes plus vieilles et donc à les vendre plus chères sur le marché. Parallèlement, dans l'atelier de découpe, on a constaté de l'utilisation de viande non destinée à la consommation humaine (plaies de saignée) dans une préparation de bœuf haché. L'Afsca revient ensuite sur les évaluations des risques qu'elle a produit tout au long du processus, elle retrace également dans le rapport les visites entreprises chez Veviba et dans les autres entreprises du groupe Verbist: celles ci n'ont pas révélé d'infractions majeures. Outre la falsification de l'envoi de viande au Kosovo, une autre constatation spécifique a été constatée chez Verbist et transmise également au parquet.