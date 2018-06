La grande distribution ne veut toujours pas de Veviba

Le fait que le Groupe Verbist ne veuille plus vendre les activités de Veviba à Bastogne ne change pas la donne pour les distributeurs. Colruyt et Delhaize laissent toujours en suspens toute collaboration avec l'abattoir.

Le refus opposé par Louis Verbist à l’idée de vendre ses sites wallons ne changera sans doute rien au choix des groupes de distribution d’aller chercher leur viande ailleurs. Mais le ton incendiaire du courrier envoyé par le patron du groupe flamand propriétaire des abattoirs Veviba en a surpris plus d’un. Et laisse penser que les enseignes seront plutôt enclines à camper sur leurs positions.

Un contentieux judiciaire dans la balance

Chez Delhaize , on est d’autant moins enclin à se montrer bavard – et conciliant – qu’un contentieux judiciaire oppose le groupe aux abattoirs incriminés.

Mais le distributeur n’en est pas resté là. Il s’est en effet tourné vers le tribunal de commerce francophone de Bruxelles pour réclamer 6,5 millions d’euros de dédommagement à la société Abattoir et Marché de Bastogne (AMB) et à l’abattoir Lanciers, à Rochefort, appartenant au groupe Verbist. Pour justifier ce dédommagement, Delhaize explique avoir dû retirer et détruire la marchandise, trouver un autre fournisseur et faire face à un dommage à sa réputation.