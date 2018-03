Pointer les seules lenteurs de la Justice semble un peu court

Ecolo et Groen ont épluché les annexes du rapport de l'Afsca sur le scandale sanitaire Veviba. Leurs conclusions sont claires: les manquements de l'agence sont flagrants. Et la responsabilité du gouvernement est engagée.

On le sait, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) s'est fendue d'un rapport d'une dizaine de pages afin de mettre en lumière les efforts qu'elle a déployés dans le cadre de la vaste fraude sanitaire découverte au sein de l'abattoir Veviba. Rapport dans lequel l'Agence pointe essentiellement les lenteurs de la justice belge.

Sauf qu'outre sa dizaine de pages de synthèse, ledit rapport comporte également une belle volée d'annexes, tenant dans une dizaine de classeurs, mis à disposition des députés dans la "data room". La fraction Ecolo-Groen ne s'est pas fait prier et a passé sa soirée et une partie de la nuit à éplucher - dans la mesure du possible - les quelque 4.500 pages en question.