Pour éviter l'Afsca, les entreprises alimentaires passent par des laboratoires étrangers

Envoyer ses échantillons vers des laboratoires étrangers. C'est une pratique de plus en plus récurrente de la part des entreprises alimentaires. "En cas de problème mineur, elles peuvent plus facilement le passer sous silence".

Dans les colonnes des journaux De Morgen et Het Laatste Nieuws, un laborant affirme que les entreprises alimentaires ont de plus en plus souvent recours à des laboratoires étrangers pour l'analyse de leurs échantillons. "De cette manière, elles peuvent plus facilement passer les problèmes mineurs sous silence".

La législation européenne impose qu'en cas de suspicions sur la qualité des denrées alimentaires, les producteurs en informent l'Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) dans les 48 heures. Chez nous, les laboratoires sont tenus à cette même obligation.

"Par conséquent, certaines entreprises alimentaires envoient leurs échantillons à des laboratoires étrangers", explique un laborant, dans le but de passer plus facilement sous silence un problème mineur. Une pratique de plus en plus répandue, selon plusieurs laborants: "Les exploitants de poules qui ont relancé leur activité après la crise du fipronil font presque tous analyser leurs échantillons en Allemagne."

L'Afsca, elle, nuance les propos. "Même si des entreprises belges envoient leurs échantillons à l'étranger et que des problèmes y sont constatés, elles sont tenues d'en informer l'Afsca", explique la porte-parole Katrien Stragier. "Celles qui ne le font pas risquent des poursuites."

Viande retrouvée dans une camionnette immatriculée en Roumanie C'est ce lundi matin que l'Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) va réaliser un inventaire détaillé pour déterminer si la cargaison de viande retrouvée dimanche dans une camionnette immatriculée en Roumanie étaitdestinée à un trafic ou non. Dimanche, une camionnette était interceptée par une patrouille de la police des autoroutes d'Awans. Dedans: 500 kg de produits divers (pommes, pâtes, viande, vêtements...) qui ont été saisis. "Notre unité locale a été prévenue que 200 kilos de viande avaient été stockés dans une camionnette et que les occupants du véhicule affirmaient que la viande était destinée à une consommation personnelle", a déclaré la porte-parole de l'Afsca. "Au fil de la journée et comme les informations évoluaient, une équipe s'est tout de même rendue sur place vers 16h00", a-t-elle ajouté. La camionnette se rendait en Grande-Bretagne: "S'il y a constat de fraude, les autorités britanniques seront avisées." Les 200 kilos de viande, qui étaient stockés sans précaution, devraient être détruits.