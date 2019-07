"Black Mirror" se mord la queue

Cette cinquième saison, nous l’avons vue, non parce qu’elle était particulièrement attendue, mais surtout parce que bon, on avait regardé toutes les saisons précédentes, on voulait la voir de nos propres yeux et surtout avoir la satisfaction du travail accompli, le Saint Graal de la peak TV: une série clôturée. Et c’est précisément le souci.