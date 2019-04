L'Echo des séries | "Osmosis" ou l'amour par algorithme sur Netflix

Exit Tinder, "Osmosis" vous permet de vous connecter directement à votre âme sœur grâce à un algorithme élaboré, un tatouage interactif et une gélule de nano-robots traquant vos moindres émotions. Bientôt sur le marché, l’application est en phase de test sur une douzaine de volontaires pour qui l’expérience ira bien au-delà des papillons dans le ventre. "Osmosis" est la dernière production française de Netflix et la meilleure à ce jour (une médaille en chocolat pour une série qui suit les pénibles "Marseille" et "Plan Cœur"). D’une beauté froide, l’esthétique d’"Osmosis" est composée de plans fixes aux lumières blanches et bleutées, de profondeurs de champ travaillées, de séquences oniriques plongeant le tout dans une élégance glacée qui, malheureusement, n’a pas beaucoup plus à proposer.