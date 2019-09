La RTBF lance son "series corner"

Il s’agit d’un catalogue et d’une offre de séries internationales (et flamandes) qui sont destinés aux passionnés de séries et à tous ceux qui aiment dénicher des œuvres venant d’horizons nouveaux. Ce n’est plus un public de niche comme il pouvait l’être auparavant. Il y a 10 ans, la recommandation par un ami d’une super série finlandaise aurait sans doute été accueillie par un silence gêné. Aujourd’hui, il y a une envie de découvrir de nouvelles fictions et cela constitue un développement génial de notre secteur et de la consommation culturelle. Il y a une curiosité et une soif de découverte dans un public de plus en plus large. C’est formidable d’un point de vue intellectuel et politique au sens large, et pour tous ceux qui assurent promotion de ces séries. Enfin, ce public souhaite voir des versions originales, ce qui ouvre encore plus le champ des possibles.

2. Comment comptez-vous amener ces séries vers le public?

Une grande partie de ces contenus doit être disponible en ligne (sur Auvio), en intégrale pour le "binge watching", et assez longtemps pour le bouche-à-oreille qui reste l’un des critères essentiels de prescription. Mais on garde aussi une offre linéaire pour le plaisir d’attendre une semaine le développement narratif, avec la possibilité de rattrapage en ligne. Enfin, il y aura également des contenus bonus, des espaces d’analyses, un podcast de décryptage… afin de créer le dialogue avec ce public.

3. Quelle stratégie a amené cette nouvelle offre?

En termes de consommation médiatique les séries prennent une place gigantesque. L’ambition stratégique est d’accueillir ce public dans l’univers Auvio et sur La Trois, et qu’il se rende compte ou qu’il se rappelle que la RTBF met également à sa disposition d’excellents documentaires, une belle offre d’information etc.