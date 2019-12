Le Chili se raconte dans "Mary & Mike"

Diffusée lors du festival Are You Series, la minisérie "Mary & Mike" s’installe sur Auvio, entre terrorisme d’État et le goûter des enfants.

Mariana Callejas (Mariana Loyola) et Michael Townley (Andrés Rillón), dit Mary et Mike, forment un couple visiblement amoureux, parents de deux enfants, habitant une magnifique demeure. Un tableau tout à fait confortable. Si ce n’est pour le prêtre attaché et ensanglanté qui agonise dans leur grange. Car si le couple semble bien sous tous rapports, nous sommes au Chili en 1974, un an à peine après le coup d’État qui aura coûté la vie à Salvador Allende: Mary et Mike sont agents secrets, à la solde de la dictature désormais en place. Agents d’élite, le couple est notamment chargé d’espionnage, torture et assassinats de figures notables de l’opposition au régime de Pinochet.

Mary & Mike Starz, en Belgique sur Auvio Note: 3/5 Créée par Esteban Larraín et Julio Jorquera (Chili | 2018)

Elles sont rares, les séries latino-américaines qui tournent suffisamment de têtes pour voyager jusqu’à nos contrées et "Mary & Mike" n’est pas là par hasard. En six épisodes d’une petite heure chacun, c’est le Chili qui se raconte, mettant en perspective les enjeux politiques et sociaux d’un volet immanquable mais sordide de son histoire. Chaque épisode se conclut par des images d’archives, retraçant le point de vue médiatique de l’époque sur les événements relatés, comme un rappel discret mais systématique à l’adresse du spectateur: ceci n’est pas qu’une fiction.