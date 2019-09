"MotherFatherSon", les dangers de la vérité

La première série de la nouvelle offre "series corner" de La Trois (et Auvio) représente beaucoup de choses à la fois: un thriller politico-journalistique, un drame familial et une allégorie du danger de la presse populaire quand ses dirigeants pensent connaître LA vérité et ne comprennent le monde que depuis leur perspective. Dans ce contexte, elle inclut également des éléments dystopiques sur la polarisation du monde, britannique ici, avec les blancs pauvres (devenus) racistes d’un côté et les musulmans, les minorités et les modérés de l’autre. Elle présente enfin une réflexion sur les leaders politiques populistes et les dérives autoritaires qui pourraient prendre le dessus lors d’une crise majeure.