L’un des hits de Netflix en 2019 est de retour: "Sex Education", c’est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, le teenage drama en plus.

Après une première saison remarquée, "Sex Education" est de retour sur Netflix pour une bonne dose de pédagogie sexuelle imbriquée dans un teenage drama tout à fait réussi, mariant joliment la sensation que l’ado qui sommeille en nous est enfin compris, et le soulagement infini d’en avoir fini avec la disgrâce de la puberté.

Les mini-docus de "Sex explained" (narrés par la chanteuse Janelle Monae, que demande le peuple?), la série animée "Big Mouth" ou le site web "OMGYes" sont autant de portes d’entrée vers une éducation sexuelle plus franche et complète que ne l’est souvent celle fournie dans le cadre scolaire.

Avec ses personnages attachants en prime, "Sex Education" s’inscrit exactement dans cette lignée et aborde sans tabous ni édulcorant les sujets dont l’adolescent que vous étiez, et probablement l’adulte que vous êtes, trouveront probablement un usage plus que satisfaisant.