"The Handmaid's Tale" débarque sur La Trois

Il ne faudra plus la télécharger illégalement! la cultissime série "The Handmaid's Tale" (La Servante écarlate) débarque dès aujourd'hui sur La Trois, puis sur Auvio.

Beaucoup en ont entendu parler mais, signe des temps télévisuels et d’un marché fragmenté, "The Handmaid’s Tale" vous aura échappé à moins de l’avoir visionnée illégalement. En effet, après sa vie en exclusivité sur les chaînes premium (Hulu, HBO), la RTBF est la première à l’avoir achetée puisqu’elle rentre bien dans la politique de programmation avec cette œuvre complexe, osée et brutale. La voici disponible gratuitement en version originale sous-titrée, dès ce mercredi sur La Trois , puis en rattrapage sur auvio .

Cette série déjà culte narre l’histoire d’Etats-Unis post-crise environnementale qui a vu une écrasante majorité des femmes devenir stériles. Cela a permis à un groupe totalitaire religieux, fondamentaliste et militarisé de réussir un coup d’état, suite à l’éventuelle fin de l’humanité. Dans le nouveau régime radicalement patriarcal, une poignée d’hommes sont au pouvoir. Les femmes ont été divisées en castes, dont les servantes écarlates, au service de leur "commandeur" et de la natalité à sauver.

Le tour de force de cette œuvre, fidèle au roman éponyme de Margaret Atwood (1985), est de proposer une dystopie puissante, dans un futur inimaginable mais pourtant visuellement si familier et contemporain. Servie par une grandiose Elisabeth Moss ("Mad Men") et un excellent Joseph Fiennes ("Shakespeare in Love"), elle est également remarquable pour sa photographie impeccable. Pas étonnant qu’elle ait déjà reçu de très nombreux prix dont la meilleure série et meilleure actrice aux Emmy Awards (les Oscars de la télévision) et aux Golden Globes.