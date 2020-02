"The Loudest Voice" expose le sexisme rampant de l'industrie de la télévision

Tandis que "BoJack Horseman" vient de décocher une dernière saison magique de sincérité, la semaine à venir est abondante, mais pour les pépites, on repassera. L’attendue "Locke and Key" (ce mercredi sur Netflix) propose une adaptation très "Netflix" du comic book gore de Joe Hill et Gabriel Rodriguez: esthétiquement époustouflante mais plus consensuelle qu’espérée. Au même endroit, "Harlan Coben’s ‘The Stranger’" s’avère, pour sa part, très "Harlan Coben": efficace si l’on se départit de l’inutile complexité du récit.