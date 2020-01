"The New Pope" poursuit son exploration du Mal au nom du Bien

Exit Pie XIII, Jean-Paul III est dans la place: "The New Pope" copie le ton irrévérencieux de son prédécesseur, "The Young Pope". Le réinventer eut été divin.

Suivant la mini-série "The Young Pope" (qu’il est d’ailleurs préférable d’avoir vue avant celle-ci), et disponible depuis ce week-end sur Be TV, "The New Pope" en reprend les codes et le ton: les images de prières au parfum d’orgie, la musique électro-punk accompagnant l’austérité ecclésiastique, le crucifix en néon jaune grésillant du générique, entouré de nonnes impudiques… Tout cela était, ma foi, fort réjouissant à ses débuts. À présent, la subversion semble un peu usée, et le mécanisme simplement égotique.