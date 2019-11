"The Son" propose un regard attrayant sur le racisme colonialiste au Texas

Dans "The Son", disponible dès aujourd'hui sur Auvio, on joue aux cow-boys et aux Indiens, et à ceux qui n'ont pas compris que la testostérone ne suffit pas.

Maladroitement brodée autour de cette double temporalité, "The Son" souffre d’un rythme disloqué que vient compenser une esthétique poussiéreuse et grandiose. La série propose un regard attrayant sur le racisme colonialiste de l’époque, qui peut aisément être lu à la lumière des discours actuels, mais peine finalement à se mouiller et préfère le confort des bons vieux clichés: avec des personnages féminins ornementaux et des protagonistes masculins qui se définissent essentiellement par leur brutalité, il semblerait que "The Son" n’ait pas reçu le mémo sur l’exigence actuelle de la "prestige TV".