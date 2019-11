"Virage Nord", une série pertinente

Dans la cité ouvrière d’Arcanville, le foot est une religion. La foule qui retient son souffle avant que ne soit tiré le penalty qui marquera la victoire du club local pour ce match décisif. Mais la liesse se transforme rapidement: l’un des supporters du club, poignardé, se vide de son sang dans les tribunes. Ce meurtre mobilise alors tout un réseau de personnages où s’enchevêtrent le familial et le professionnel, quand Alexandra (Judith Davis), fille de l’entraîneur du club et engagée dans la police parisienne, décide de revenir dans son patelin d’origine pour mener l’enquête.

Dans les semaines à venir, quelques gros joueurs sortent une nouvelle carte (la 3e saison de "The Crown" sur Netflix, la 4e du "Man in the High Castle" ou encore la 3e de "The Marvelous Mrs. Maisel", sur Amazon Prime), mais les nouvelles séries se font plus rares en cette fin d’année. L’occasion de se plonger dans celles dont l’abondance de sorties habituelle nous détourne: moins bling-bling mais pertinente, "Virage Nord" fait partie de ces fictions-là.