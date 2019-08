Décidant que leur amour est plus fort que tout, le couple accepte l’indécente offre et s’engage alors dans une spirale passionnante et pleine de rebondissements… aurait-on pu écrire, si la série avait réussi à s’ancrer dans un genre. Oscillant tout du long entre un registre too much qu’il aurait fallu assumer, et une envie manifeste de jouer dans la cour des grands, "What/If" finit par suinter l’absurdité. Parfois au point d’être ridiculement drôle, mais pas suffisamment pour que ce soit intentionnel. Plongés en plein malaise, nous sommes invités à regarder un puzzle étrange d’acteurs très bien payés, dans une ambiance affectée à la "Amour, Gloire et Beauté", disserter sur une question existentielle, fil rougeâtre des épisodes: quel est le prix de la confiance? Une autre interrogation, brûlante, demeure toutefois sans réponse quant à l’existence de "What/If": Pourquoi?