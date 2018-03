Demain, le géomètre sera un drône

Anvers veut devenir la "ville intelligente" par excellence de la Belgique et même de l’Europe entière. De concert avec Imec, spécialiste de l’innovation, l’université, le port et les petites et grandes entreprises, la ville du diamant travaille à se doter du plus grand laboratoire du continent pour les technologies intelligentes. Des technologies pensées pour rendre au citoyen la vie plus sûre, plus saine, plus mobile et procurer des gains d’efficacité aux entreprises.