58 trains supprimés pendant 19 jours ouvrables cet automne

Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, précise l’impact des travaux de modernisation qu’il va mener du 14 octobre au 11 novembre, au sud de la Gare du Midi à Bruxelles.

Chez Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, on regrette amèrement "cette fuite". Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel: "Une communication était prévue prochainement, une fois connu l’impact exact des travaux. Quels trains devront être supprimés, quels autres déviés ou rallongés? Depuis fin 2018, un groupe de travail SNCB-Infrabel planche là-dessus, ses travaux se terminent et l’objectif était de communiquer bientôt de façon ordonnée, pour que le client sache précisément à quoi s’en tenir. On aurait préféré communiquer clairement vers le client, au moment convenu."

Quels travaux?

Il s’agit de moderniser les équipements qui permettent aux trains de circuler, au sud de la gare du Midi: feux de signalisation, systèmes de détection des trains, dispositifs actionnant les aiguillages. "Ces équipements électromécaniques ont plus de 50 ans, il faut les remplacer par de nouveaux systèmes informatisés." Il y a 180 outils à remplacer sur quelques centaines de mètres au sud des quais de la gare du Midi.

Si on ne fait pas ces travaux, il n’y aura plus de trains, c’est aussi simple que cela. Infrabel

"C’est une question de sécurité", insiste Infrabel. "Si on ne fait pas ces travaux, les problèmes de fiabilité vont augmenter, ce que personne ne souhaite. Si on ne fait pas ces travaux, il n’y aura plus de trains, c’est aussi simple que cela."

Quel impact à quel moment?

Du 14 au 31 octobre et pendant la semaine du 4 au 8 novembre: 58 trains devraient être supprimés, essentiellement aux heures de pointe. Infrabel travaille à réduire ce nombre, par exemple en déviant des trains sur les gares à l’Est et à l’Ouest de Bruxelles (Meiser, Bordet, Simonis, gare de l’Ouest…).

Pendant les deux longs week-ends des 1er et 11 novembre, 300 personnes travailleront 24h/24 à remplacer les équipements. Coupure complète pendant ces 6 jours, aucun train ne passera sur le tronçon en travaux, au sud de la gare du Midi. Celle-ci sera donc un cul-de-sac pour le trafic venant du Nord. Des alternatives (trains déviés, via les lignes 26 et 28, à l’Est et à l’Ouest) seront mises en place.

Selon Infrabel, "il est donc faux d’affirmer aujourd’hui que, pendant un mois, des dizaines de milliers de navetteurs n’auront pas de train ou que les trains P seront supprimés".

Le gestionnaire du réseau cherche encore des solutions pour réduire l’impact mais, à ce stade, 58 trains seront supprimés pendant les 19 jours ouvrables de ce chantier, soit 1.102 trains. Pour mettre en perspective, 1.200 trains empruntent chaque jour la jonction Nord-Midi.

Pourquoi des travaux à ce moment-là?

Est-ce une bonne idée de mener des travaux d’une ampleur et d’un tel impact après l’été, quand la machine économique est censée tourner à plein régime? "Il n’y a pas de bon moment", répond Infrabel. "Mais c’est un choix: pendant l’été il y a les trains vers la Côte et vers les festivals, on a choisi une période moins dense, qui comprend les congés de Toussaint, précisément pour peser le moins possible sur le trafic et sur le client."

