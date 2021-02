Gilkinet et Dutordoir s'accordent: 44 guichets de la SNCB fermeront

La semaine passée, on apprenait que la SNCB avait décidé de fermer 44 guichets de gare, un tiers des 135 encore ouverts, d'ici la fin de l'année. Stupéfaction, du côté des utilisateurs du rail, mais aussi dans les rangs politiques de toutes les couleurs: l'heure est à l'encouragement des transports au commun et autre mobilité douce, au détriment de la voiture. Or, une gare sans guichet décourage plus d'un voyageur. Georges Gilkinet s'insurgeait contre cette décision de la SNCB. Quelques jours plus tard, Sophie Dutordoir se fendait d'un courrier adressé au ministre et qui parlait d'une "rupture de confiance", expliquant ne pas comprendre la réaction du ministre Ecolo, qui était au courant de cette décision et avait marqué son accord.