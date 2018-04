Infrabel veut engager 1.620 agents

Infrabel a du mal à trouver de la main-d’œuvre sur le marché. Alors que le gestionnaire du rail avait besoin de 938 travailleurs en 2017, il n’en a recruté que 729 par manque de candidats sur le marché, principalement en Flandre. Il est à la recherche de techniciens et d’ingénieurs. D’ici 2020, il doit engager 1.620 travailleurs (dont les 209 manquants de 2017). Infrabel affiche un résultat global positif de près de 48 millions d'euros en 2017 contre une perte de près de 12 millions en 2016. La dette a baissé de 17 millions à 2,026 milliards. Infrabel justifie sa performance par la bonne gestion et la hausse des trains-kms de près de 3%.

L’effectif occupait 10.347 travailleurs équivalent temps plein (ETP), en baisse de 217 ETP (dûs à des départs naturels). L’entreprise a engagé 729 collaborateurs en 2017 alors qu’un total de 938 travailleurs aurait été nécessaire. " Nous avons du mal à trouver des techniciens et des ingénieurs, surtout en Flandre. C’est pourquoi nous organiserons un nouveau jobday" , souligne la directrice financière. Entre 2018 et 2020, Infrabel devrait recruter 1.620 agents supplémentaires.

L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) cash récurrent (il devient Rebitda) est également en progression: 81 millions en 2017 et 55 millions en 2016. "L’année dernière fut bonne parce que, depuis un certain temps maintenant, nous savons à combien s’élève notre dotation d’investissement et nous avons su gérer l’entreprise conformément à cette dotation. Les efforts de rationalisation, la baisse des taux d’intérêt et la chute du dollar ont également contribué à ces bons résultats", nous a confié Christine Vanderveeren, directrice financière d’Infrabel.