JC Decaux et la SNCB en plein bras de fer pour le marché de la pub dans les gares

Nouveau round dans le bras de fer qui oppose JC Decaux à la SNCB, Clear Channel et Publifer concernant le marché de la publicité dans les gares. Pour contourner les effets d’un arrêt de la cour d’appel, la SNCB avait imaginé un montage. Celui-ci, selon JC Decaux, n’est pas légal. L’enjeu est de taille. Le marché de la publicité dans les gares et sur le réseau de la SNCB est extrêmement convoité.

L’objet du conflit qui oppose ces sociétés? Le gigantesque marché national de la publicité dans les gares et sur le réseau de la SNCB. Le différend n’est pas nouveau et les premières actions en justice datent de 2012. Mais cette fois, l’action menée par JC Decaux vise un montage imaginé par la SNCB et Clear Channel pour échapper aux conséquences d’un arrêt de la cour d’appel datant du mois de juillet 2016. Pour le dire simplement, cet arrêt invalidait les effets des contrats passés entre la SNCB, Publifer et Clear Channel.