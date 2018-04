La SNCB veut augmenter le salaire de ses conducteurs de train mais...

"La SNCB donne de la main gauche et reprend de la main droite. La prime de 150 euros est un trompe l’œil. Elle demande aux conducteurs de travailler plus, mais refuse de leur accorder une revalorisation barémique. On réduit les temps de repos des conducteurs de train, ce qui est un risque pour la sécurité. Nous utiliserons tous les moyens juridiques pour défendre les conducteurs dans leurs revendications et il n’est pas exclu que nous déposions un préavis de grève pour couvrir toute action qu’ils pourraient déclencher", nous a confié Mohammed Benyaich, président du nouveau syndicat des cheminots Metisp-Protect.