La patronne de la SNCB accuse Georges Gilkinet de "rupture de confiance"

La SNCB va fermer 44 guichets de gare. Le ministre de la Mobilité s'y oppose et la patronne des chemins de fer, Sophie Dutordoir, parle de "rupture de confiance profonde".

Le torchon brûle entre la patronne de la SNCB Sophie Dutordoir et le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet . Lundi, l'opérateur des chemins de fer annonçait la fermeture de 44 guichets de gare , la plupart situés dans des villes de moyenne importance (Binche, Châtelet, Lessines, Ans...). La décision a déjà été avalisée par le conseil d'administration. Mais son annonce a choqué les syndicats, les associations de navetteurs, le monde politique, et pas que dans l'opposition.

Mardi, Georges Gilkinet, lui-même, faisait savoir qu'il désapprouvait la décision de la SNCB et qu'il demandait un moratoire sur cette fermeture des guichets . Voilà qui a fait bondir Sophie Dutordoir. Elle l'a écrit à Georges Gilkinet, dans un courrier révélé ce jeudi par la RTBF.

Le courrier de Sophie Dutordoir

On comprend que les discussions ont été difficiles mais que le ministre, mis au courant depuis le 7 octobre, aurait fini par accepter la décision. "Vous comprendrez que, dans ce contexte, votre intervention du vendredi soir 29 janvier pour introduire un moratoire sur la décision prise (…) était totalement incompréhensible.(...) Après un début de conversation difficile (…) vous et moi sommes parvenus à un accord explicite concernant un engagement clair de la part de la SNCB concernant la mise en œuvre concrète d’un certain nombre de mesures d’accompagnement supplémentaires".