450.000 euros et un méga contrat pour Shayp, la start-up qui traque les fuites d'eau

La start-up bruxelloise a développé un outil qui permet de détecter les fuites d’eau et de gérer sa consommation. Elle est sur le point de signer un contrat avec un assureur mondial qui va la faire changer de dimension. Pour assurer sa croissance, Shayp vient de lever 450.00 euros et envisage déjà une nouvelle levée de fonds de 3 millions d’euros.

Ingénieur de formation, il a sorti sa boîte à outils et a développé un premier prototype en 3 mois. L’idée? Surveiller la consommation d’eau d’un bâtiment via un boîtier relié au compteur pour détecter les éventuelles fuites et ensuite les localiser et les colmater. Accompagné de deux autres ingénieurs, Alexandre McCormack a fondé Shayp en 2017. Incubé chez GreenBiz à l’époque, c’est aujourd’hui que la start-up est prête à révéler tout son potentiel. Un potentiel financier, environnemental et technologique.