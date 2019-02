Cuustomer, le tripadvisor des fournisseurs B2B, veut couvrir 7 pays en un an

A peine lancée, la plateforme digitale belge d’e-reputation dédiée aux fournisseurs de services B2B affiche de grandes ambitions et de l’appétit en capital puisqu’elle recherche à terme au moins 500.000 euros pour déployer ses ailes.

Impossible de parler de Cuustomer sans évoquer Bridgewater, le cabinet de conseil achats créé par Florent Hainaut en 2009. "J’ai commencé à travailler dans un cabinet de recrutement le 15 septembre 2008, le jour où … Lehman Brothers a fait faillite. L’idée d’aider de grandes entreprises à optimiser la partie non stratégique de leurs coûts, autrement dit les frais généraux, à germer à partir de là", se souvient-il.

Bridgewater est née l’année suivante sur le modèle "no cure no pay", la start-up ne se rémunérant que si l’entreprise qui a recours à ses services réalise effectivement des économies. Aujourd’hui, elle compte plus d’une centaine de clients, essentiellement des grands comptes dont une grande partie dans le retail.

Le modèle développé par Bridgewater s’accommode mal des plus petites structures, faute de rentabilité suffisante. Pourtant, les PME sont de plus en plus nombreuses, elles aussi, à réclamer des outils d’aide à la décision. C’est la raison pour laquelle son CEO a lancé Cuustomer en décembre 2018. "A l’heure du digital, la création d’une plateforme qui s’adresse à tous les professionnels et les aide à trouver des fournisseurs de qualité est une réponse qui a du sens", estime Florent Hainaut.

Des avis authentifiés

"Actuellement, la plateforme est gratuite tant du côté du fournisseur que des PME. Mais avec une masse critique d’avis, on pourrait la monétiser en proposant des services complémentaires optionnels et payants." Florent Hainaut Fondateur de Cuustomer

Actuellement, Cuustomer regroupe plus de 350 fournisseurs répartis en une cinquantaine de catégories d’achats (énergie, télécoms, leasing auto, secrétariats sociaux …) mais sa valeur ajoutée dépasse la simple identification de fournisseurs. S’inspirant du modèle des grandes plateformes de notation comme Tripadvisor, Cuustomer garantit des avis objectifs et de qualité.

"Une authentification via un profil LinkedIn est obligatoire pour tous les utilisateurs qui souhaitent partager leur expérience. Cela signifie que toutes les recommandations et les avis sont publics", explique le fondateur de Cuustomer. Mais ce dernier confesse que ce qui fait la force de la plateforme est aussi sa faiblesse. "L’enjeu, c’est d’atteindre une masse critique d’avis mais ils sont précisément difficiles à collecter", concède-t-il.

Cet objectif est d’autant plus critique atteindre que la rentabilité future de Cuustomer en dépend. "Actuellement, la plateforme est gratuite tant du côté du fournisseur que des PME. Mais avec une masse critique d’avis, on pourrait la monétiser en proposant des services complémentaires optionnels et payants", explique Florent Hainaut.

Prêt pour la France et la Hollande

Entièrement conçue par des développeurs issus de l’école BeCode et sous la supervision d’un ancien de McKinsey, Cuustomer ambitionne de se déployer rapidement sur d’autres marchés. "Les données structurées sont prêtes pour ouvrir la France et la Hollande. Suivront ensuite le Royaume-Uni et l’Allemagne. Nous voulons ouvrir 7 pays et être disponible en 6 langues avant la fin de l’année", déclare Florent Hainaut.