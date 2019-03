L'app belge Fibricheck en quête de crédibilité et de millions

Pour soutenir son internationalisation tant en Europe qu’aux Etats-Unis, la start-up hasseltoise Fibricheck chiffre ses besoins financiers à "plusieurs dizaines de millions" d’euros. Rien que ça.

Ce n’est pas tous les jours qu’une application dans le domaine médical se voit certifiée tant en Europe (CE) qu’aux Etats-Unis (FDA). Et ça l’est encore moins lorsque celle-ci est belge et développée par une petite scale-up limbourgeoise lancée en août 2014. "Cela nous a apporté davantage de crédibilité. Il n’y a pratiquement aucune app qui passe avec succès le processus d’autorisation de la FDA. Cela nous a clairement aidés à nous étendre en Europe et à l’international", nous confie Bieke Van Gorp, cofondatrice de Fibricheck.

L’application Fibricheck a été conçue au départ d’une thèse de master développée en collaboration avec l’université d’Hasselt et les principaux hôpitaux de la région. Objectif? Identifier comment un smartphone, et dans un futur proche une montre intelligente, peut aider à détecter l’arythmie (rythme cardiaque anormal). "Ce type de pathologie est très difficile à repérer à temps. Or, elles peuvent avoir de graves conséquences, la plus connue étant l’AVC", commente la COO.

Plus qu’une app

Pendant deux ans et demi, la start-up Quompium, qui développe l’application, s’est concentrée sur le développement du produit et la réglementation. "Lorsqu’on développe un appareil médical, on ne peut pas débarquer sur le marché comme n’importe quel autre appareil technologique. Il faut être complètement certifié et suivre les directives médicales. En gros, cela signifie qu’on doit avoir le même type d’autorisation qu’un pacemaker sinon ce n’est qu’une app", précise Bieke Van Gorp.

Jusqu’en janvier 2017, Fibricheck a financé son développement grâce à de petits investisseurs privés et quelques milliers d’euros. Les fonds d’investissement LRM et Volta Ventures, accompagnés de quelques investisseurs privés, ont ensuite injecté environ deux millions d’euros dans la société pour porter le produit sur le marché, tester différents modèles et surtout de nouveaux marchés.

Quelques mois plus tard, la start-up lance son premier modèle commercial dans lequel c’est le médecin qui "prescrit" l’application au patient. Ce dernier reçoit un QR code. Il télécharge l’application (disponible sur iOs et Android) et effectue les mesures demandées par son prescripteur en apposant son doigt sur la caméra de son smartphone pendant 60 secondes.

Au moins dix millions