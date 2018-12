"L'entreprenariat, c'est méritocratique"

Il incarne le visage et la voix de The Family, cette structure hybride et incontournable – à mi-chemin entre la communauté et l’accélérateur – de la French tech. Oussama Ammar était à Bruxelles pendant deux jours. Nous l’avons rencontré dans les locaux de Co. Station, à côté de la gare Centrale. Sa mission? Tâter le terrain pour un The Family encore plus européen.

On vous voit de plus en plus par chez nous. Vous êtes venu prêcher la bonne parole en Belgique?

C’est vrai qu’on a un peu un boulot de missionnaire. Nous sommes en train de faire un tour européen avec 10 villes. Notre objectif, c’est d’explorer des écosystèmes dont on n’entend pas vraiment parler depuis Paris, Londres et Berlin et de réfléchir à ce que pourrait être un The Family encore plus européen. À terme, nous voulons fédérer les gens rencontrés dans ces écosystèmes car nous nous sommes rendu compte de la structure en silos est catastrophique en Europe.

CV Express Prince de la punchline, Oussama Ammar (32 ans) est une figure charismatique mais clivante de la French tech. Le serial entrepreneur français d’origine libanaise et cofondateur de The Family n’a pas son pareil pour fustiger les entrepreneurs et l’écosystème européen. Adepte de l’adage "Fake until you make it", Oussama Ammar trimballe lui-même quelques cailloux dans ses Converse dépareillées dont une condamnation avec sursis pour abus de confiance, faux et usage de faux.

Vous avez sans doute été surpris de découvrir qu’en Belgique, il n’y a pas qu’un seul écosystème…

Pour être honnête, de mon point de vue, la Flandre n’existe pas. C’est certainement en grande partie de l’ignorance mais c’est aussi dû au fait que chez The Family, quand on fait une start-up, on essaie de faire les choses de manière globale. Par conséquent, les micro-débats locaux pour déterminer l’identité de chacun, ce n’est tout simplement pas un sujet start-up. C’est sans aucun doute un sujet de société très important, mais ce n’est pas un sujet start-up.

Qu’avez-vous appris sur l’écosystème belge, et plus particulièrement bruxellois?

Premièrement, il y a de l’argent en Belgique. Beaucoup de gens peuvent investir mais ils ne sont pas souvent "compétents" en start-ups. Du coup, les entrepreneurs ne développent pas forcément les bons réflexes et la bonne relation avec leurs investisseurs. En règle générale, ils ont des pactes d’actionnaires qui sont beaucoup trop compliqués. Ils ont des conditions d’investissements pas assez favorables et des gouvernances catastrophiques. Ce n’est pas normal que quelqu’un qui est un actionnaire minoritaire dans une start-up joue le moindre rôle dans les décisions stratégiques de l’entreprise. Cela n’a aucun sens et en Belgique, c’est beaucoup trop courant. Au-delà du capital cédé, c’est la gestion qui est trop souvent confiée à des actionnaires qui n’y connaissent rien.

On reproche aussi aux entrepreneurs belges d’avoir des ambitions trop modestes. Qu’en pensez-vous?

C’est vrai que les start-ups rencontrées nous ont beaucoup parlé de marchés locaux et de développement quasi régional. Déjà qu’en France, ça nous gêne parce qu’on trouve le marché petit alors à l’échelle d’un pays comme la Belgique, on pense que c’est carrément dangereux. Il faut sortir de chez soi, viser le marché global. Certains entrepreneurs se comportent comme si internet n’existait pas, comme s’il n’avait pas tout changé. Reste qu’il y a une belle volonté entrepreneuriale en Belgique. Je suis convaincu que le potentiel est véritablement là.

"Si l’écosystème n’est pas bon, ignorez-le. Ce qui compte, ce sont les entrepreneurs, pas les initiatives."

Certains se plaignent pourtant d’une fâcheuse tendance à dupliquer les structures et les initiatives. C’est contre-productif, non?

Ce qui compte, ce sont les entrepreneurs, pas les initiatives. Il faut que les entrepreneurs changent pour que les initiatives évoluent. The Family existe grâce à ses entrepreneurs. Chaque génération d’entrepreneurs fait évoluer positivement The Family. C’est un cycle itératif vertueux. Je dis toujours aux entrepreneurs qu’on finit avec les actionnaires, les employés et les partenaires qu’on mérite. J’ai entendu beaucoup d’entrepreneurs belges se plaindre de l’écosystème. S’il n’est pas bon, ignorez-le. En 2013, quand on a commencé, l’écosystème en France était tout pourri. On s’en est isolé.

Paradoxalement, certains se plaignent du manque de soutien financier public…

C’est tout le problème. Il faut être plus radical, faire preuve de plus de volonté et de discipline. 80% des entrepreneurs en France se plaignent de la BPI mais dès qu’elle leur donne de l’argent, ils le prennent. C’est ce qui fait la différence entre un bon entrepreneur et un moyen. L’entreprenariat, ce n’est pas démocratique. Ce n’est pas parce que tout le monde peut devenir un entrepreneur que tout le monde va le devenir. L’entreprenariat est méritocratique. Ça veut dire qu’il y a peu de gens qui ont les qualités nécessaires pour être entrepreneur. La seule façon de le savoir, c’est de le tenter. C’est pour cette raison qu’il faut aider beaucoup de gens à le devenir et espérer que ça marche pour une poignée. ça fait partie du jeu.

Quelle est la philosophie de The Family?

On a trois missions: éduquer, avantager et financer. Eduquer, c’est à la fois une question de savoir-être et de savoir-faire. Il s’agit de développer autant les hard skills que les soft skills. Vendre, convaincre, présenter, être courageux, optimiste, avoir confiance. Ce sont des choses qui s’apprennent par référence, par imitation en faisant partie d’une communauté. Ensuite, on s’engage à apporter un effet de levier à nos entrepreneurs par la marque, les services offerts. Etre à The Family, ça doit rendre les choses plus simples. L’idée c’est de créer un raccourci. Lorsque tu dis "je suis une start-up de The Family", les gens doivent penser immédiatement que tu es une bonne start-up.

Dis comme ça, ça fait un peu sectaire…

La différence entre une secte et une bonne organisation, c’est qu’une secte prend 20% de votre salaire en échange de pas grand-chose et nous, on prend 5% du capital en échange de beaucoup. Mais il est évident qu’appartenir à une communauté, ça vient avec des valeurs fortes et des points communs. Personne n’est obligé de nous rejoindre et les entrepreneurs ont un an pour décider si oui ou non ils nous laissent les parts qu’on a prises.

Quelles sont justement les valeurs de The Family?

C’est l’ambition, c’est l’intensité, le fait d’aller toujours chercher plus. Si vous venez nous voir avec un projet de PME qui va faire 500.000 euros par an, c’est formidable mais ça ne se fera pas à The Family. Ce qui fait la valeur de tous les membres de The Family, c’est qu’on a tous une ambition démesurée. Dans un cadre comme celui-là, tout est possible. Vous avez moins peur parce que vous avez autour de vous des gens qui ont fait des trucs fous et qui vous ressemblent. Une start-up est un acte irrationnel en soi. ça ne se construit pas avec la tête mais avec le cœur. Si vous regardez rationnellement les comptes de Facebook la troisième année, vous ne mettez pas un sou dedans.

On parle tout de même d’argent ici…