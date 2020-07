La pépite wallonne e-peas lève 8 millions d’euros

E-peas et ses solutions technologiques rendant autonomes énergétiquement certains appareils ont convaincu en quelques années investisseurs et gros clients.

Ouvrir un bureau à Palo Alto, au cœur de la Silicon Valley, c’est toujours une étape spéciale, surtout pour une jeune entreprise wallonne. Fondée en 2014 par Geoffroy Gosset et Julien de Vos, e-peas l'a fait et est sur les bons rails pour s’y implanter durablement. Après quelques années de recherche et de développement, ils ont réussi à convertir leur savoir en une technologie futuriste et rentable. La jeune pousse fabrique des semi-conducteurs à très faible consommation d’énergie. Une prouesse technologique qui permet d’allonger de façon significative la durée de vie des piles ou de certaines batteries. Une invention qui attire les clients du monde entier et évidemment les investisseurs.