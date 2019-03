La seconde promotion de Reaktor ambitionne de lever 6,5 millions d'euros

Reaktor, le programme wallon à destination des jeunes entreprises "ready to scale up" dévoile sa sélection. Au menu: pas mal d'innovation numérique dans les secteurs de l'immobilier et de la santé. "Ce sont des secteurs porteurs de grands défis, où l’on a l'opportunité d'apporter une plus-value au niveau wallon, mais aussi européen. C’est le symbole d’une nouvelle tendance sociétale et une évolution des domaines où les start- ups digitales viennent se positionner ", commente Nathalie Guimot, coordinatrice de Reaktor.