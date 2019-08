La start-up belge Panora.me rachetée par un géant britannique

La jeune société spécialisée dans les selfies sous forme de panorama entre dans le portefeuille de Picsolve. Cette société installée en Grande-Bretagne est l’un des plus gros acteurs internationaux de la photo souvenir.

Bruxelles fut ainsi l’un des premiers clients de la start-up. Aujourd’hui, Panora.me compte sept travailleurs et de jolies collaborations. Parmi ses plus beaux succès, l’entreprise a ainsi pu faire des clichés lors du festival Tomorrowland et des Jeux du Commonwealth en Australie, l’année dernière. L’engouement s’est d’ailleurs rapidement vu dans les chiffres. "Dès la deuxième année d’existence, nous étions positifs. C’est très agréable de pouvoir revendre une entreprise qui fait du bénéfice", assure le patron.